Бывшего главу Татфондбанка освободили из тюрьмы

Казанский суд удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Он был приговорён к 12,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями, включая необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов. Об этом сообщает Вахитовский районный суд Казани.

В сентябре 2021 года Мусин получил первоначальный срок в 12 лет, который позже был смягчён до 11 лет Верховным судом Татарстана. В ноябре 2024 года суд вновь приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, и в итоге общий срок составил 12,5 лет.