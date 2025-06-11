Бывшего главу Татфондбанка освободили из тюрьмы
Экс-глава Татфондбанка Мусин освобождён от наказания по болезни
Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Казанский суд удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Он был приговорён к 12,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями, включая необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов. Об этом сообщает Вахитовский районный суд Казани.
В сентябре 2021 года Мусин получил первоначальный срок в 12 лет, который позже был смягчён до 11 лет Верховным судом Татарстана. В ноябре 2024 года суд вновь приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, и в итоге общий срок составил 12,5 лет.
Напомним, Роберта Мусина заключили под стражу 3 марта 2017 года после допроса по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. За время пребывания в казанском СИЗО Мусин неоднократно жаловался на ухудшение физического состояния и был трижды госпитализирован. В связи с этим и частичным признанием вины по четырём эпизодам в январе 2018 года его перевели из СИЗО под домашний арест. Имущество «Татфондбанка» на три миллиарда рублей было выставлено на торги.