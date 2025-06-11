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11 июня, 14:03

Украина разрешила эксгумацию останков польских солдат подо Львовом

Украина дала добро Польше на проведение эксгумации тел погибших в 1939 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tentacle0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tentacle0

Украина дала согласие Польше на проведение эксгумации останков польских солдат, погибших во Львове в 1939 году. Об этом информирует пресс-служба Минкультуры Незалежной.

«Информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военных, похороненных на территории бывшего села Збоища», — указано в публикации.

В ведомстве отметили, что работы по эксгумации останков начались ещё в апреле текущего года.

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Ранее Польша законодательно закрепила 11 июля как День памяти жертв геноцида, совершённого Украинской повстанческой армией* (УПА*) на довоенных восточных территориях страны. Это решение касается Волынской трагедии 1943 года. На Украине это решение приняли с тревогой, так как Киев считает, что оно приведёт к ухудшению отношений между странами.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ

Наталья Демьянова
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