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11 июня, 14:53

«Истинный творец и созидатель»: Путин поздравил пианиста Мацуева с 50-летием

Путин поздравил пианиста Мацуева с 50-летием

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Артем Геодакян

Пианист и народный артист России Денис Мацуев принял поздравления с 50-летием от главы государства Владимира Путина. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«И в нашей стране, и далеко за её пределами Вас знают как выдающегося представителя русской фортепианной школы, истинного творца и созидателя», — отметил российский лидер.

Президент особо выделил общественную работу музыканта, его деятельность в качестве наставника и благотворителя, подчеркнув его важный вклад в развитие культуры страны.

Путин наградил Юрия Антонова, Дениса Мацуева и Ларису Удовиченко орденами
Путин наградил Юрия Антонова, Дениса Мацуева и Ларису Удовиченко орденами

Ранее Владимир Путин поздравил медицинских работников России с приближающимся профессиональным праздником (15 июня). Его обращение было сделано во время онлайн-церемонии ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения.

Ольга Сливченко
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