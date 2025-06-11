«Истинный творец и созидатель»: Путин поздравил пианиста Мацуева с 50-летием

Пианист и народный артист России Денис Мацуев принял поздравления с 50-летием от главы государства Владимира Путина. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«И в нашей стране, и далеко за её пределами Вас знают как выдающегося представителя русской фортепианной школы, истинного творца и созидателя», — отметил российский лидер.

Президент особо выделил общественную работу музыканта, его деятельность в качестве наставника и благотворителя, подчеркнув его важный вклад в развитие культуры страны.