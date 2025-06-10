Путин поздравил медиков с предстоящим профессиональным праздником
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Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к медицинским работникам России в преддверии их профессионального праздника, который отмечается 15 июня. Поздравление прозвучало во время открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
«Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России <...> хочу поздравить всех медицинских работников с Днём медицинского работника», — отметил президент.
Как писал Life.ru, Путин по видеосвязи дал старт работе шести новых медицинских объектов в пяти регионах России, включая Донбасс и Новороссию. Так, в Башкирии начал работу современный хирургический корпус республиканского кардиоцентра. В Воронежской области открылся семиэтажный радиотерапевтический корпус областного онкологического диспансера. В Нальчике заработало новое здание городской поликлиники № 1. В Донецке после капитального ремонта открыт сосудистый центр. А в Луганске отремонтирована поликлиника № 12.