Путин поздравил медиков с предстоящим профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к медицинским работникам России в преддверии их профессионального праздника, который отмечается 15 июня. Поздравление прозвучало во время открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

Как писал Life.ru, Путин по видеосвязи дал старт работе шести новых медицинских объектов в пяти регионах России, включая Донбасс и Новороссию. Так, в Башкирии начал работу современный хирургический корпус республиканского кардиоцентра. В Воронежской области открылся семиэтажный радиотерапевтический корпус областного онкологического диспансера. В Нальчике заработало новое здание городской поликлиники № 1. В Донецке после капитального ремонта открыт сосудистый центр. А в Луганске отремонтирована поликлиника № 12.