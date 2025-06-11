Парламент Польши большинством голосов выразил доверие правительству Туска

Сейм Польши провёл голосование по вотуму доверия правительству Дональда Туска. Коалиционный кабмин получил поддержку 243 парламентариев, тогда как 210 депутатов выступили против. В голосовании приняли участие 453 члена нижней палаты польского парламента. Об этом сообщила газета Wyborcza.

Вотум доверия позволяет правительству Туска продолжить работу в текущем составе. Кабмин был сформирован после парламентских выборов, в результате которых партия Туска — «Гражданская коалиция» — заключила союз с другими политическими силами, создав парламентское большинство.