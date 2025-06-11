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11 июня, 17:53

Парламент Польши большинством голосов выразил доверие правительству Туска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Сейм Польши провёл голосование по вотуму доверия правительству Дональда Туска. Коалиционный кабмин получил поддержку 243 парламентариев, тогда как 210 депутатов выступили против. В голосовании приняли участие 453 члена нижней палаты польского парламента. Об этом сообщила газета Wyborcza.

Вотум доверия позволяет правительству Туска продолжить работу в текущем составе. Кабмин был сформирован после парламентских выборов, в результате которых партия Туска — «Гражданская коалиция» — заключила союз с другими политическими силами, создав парламентское большинство.

Польша может поссориться с ЕС из-за президента-снюсоеда
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Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. О политике известно, что он поклонник снюса и даже не стесняется потреблять его на публике. Также Навроцкий — противник вступления Украины в ЕС и НАТО.

Милена Скрипальщикова
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