Крови и эротики, как всегда, предостаточно: Российская актриса снялась в клипе солиста Rammstein

В свежем клипе фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна главную роль исполнила 29-летняя актриса из Санкт-Петербурга Полина Ауг. Видео, опубликованное в соцсетях, традиционно выдержано в характерной для музыканта стилистике: мрачная атмосфера, сцены с кровью и эротические элементы. Ролик приурочен к творчеству режиссёра Дэвида Линча.

Как сообщает «Mash на Мойке», Полина родилась в Петербурге. По паспорту её фамилия — Золотухина, но для творческой карьеры она выбрала фамилию Ауг — в честь своей матери, известной российской актрисы Юлии Ауг. В отечественном кино Полина уже успела заявить о себе, сыграв Геллу в новой экранизации «Мастера и Маргариты», а также снявшись в фильме «Юморист».