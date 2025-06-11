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11 июня, 17:27

Крови и эротики, как всегда, предостаточно: Российская актриса снялась в клипе солиста Rammstein

Актриса Полина Ауг из Петербурга снялась в новом клипе Тилля Линдеманна

Полина Ауг снялась в новом клипе Тилля Линдеманна. Обложка © YouTube / Till Lindemann

Полина Ауг снялась в новом клипе Тилля Линдеманна. Обложка © YouTube / Till Lindemann

В свежем клипе фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна главную роль исполнила 29-летняя актриса из Санкт-Петербурга Полина Ауг. Видео, опубликованное в соцсетях, традиционно выдержано в характерной для музыканта стилистике: мрачная атмосфера, сцены с кровью и эротические элементы. Ролик приурочен к творчеству режиссёра Дэвида Линча.

Как сообщает «Mash на Мойке», Полина родилась в Петербурге. По паспорту её фамилия — Золотухина, но для творческой карьеры она выбрала фамилию Ауг — в честь своей матери, известной российской актрисы Юлии Ауг. В отечественном кино Полина уже успела заявить о себе, сыграв Геллу в новой экранизации «Мастера и Маргариты», а также снявшись в фильме «Юморист».

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Ранее стало известно, почему задержали вокалиста Slaughter to Prevail в Подмосковье. Видеосъёмки клипа с рабочим названием «Rodina» изначально планировались в Подольске, однако за сутки до мероприятия локацию изменили на Лобню.

Милена Скрипальщикова
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