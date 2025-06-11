ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 19:01

Почти 50 человек погибли в ЮАР из-за сильного снегопада

Aljazeera: Минимум 49 человек погибли из-за снегопадов в ЮАР

Снегопад в Африке. Обложка © X/ ukcityweather

Снегопад в Африке. Обложка © X/ ukcityweather

В ЮАР минимум 49 человек погибли в результате сильных снегопадов и последующего наводнения. Непогода привела к масштабным разрушениям, местные жители сталкиваются с серьёзными последствиями стихии. Об этом сообщает Aljazeera.

Снегопад в Африке. Видео © X/ onlyafricafacts, sarcasm_scoop

В одной из провинций ЮАР произошла трагедия: из-за сильного наводнения школьный автобус с учениками был смыт потоком воды. Шесть старшеклассников погибли. Непогода также затронула соседнее Лесото, где наблюдаются схожие погодные условия, включая снегопады. Из-за разгула стихии на дорогах образовались многокилометровые пробки, в которых застряли сотни автомобилей, что значительно осложнило жизнь населения и работу спасательных служб.

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,4
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Ранее из-за мощных ливней в Нигерии погибли почти 150 человек. Под водой скрылись почти 50 строений — вместе с находившимися внутри людьми. На месте трагедии велись поисково-спасательные работы.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Африка
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar