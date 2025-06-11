Почти 50 человек погибли в ЮАР из-за сильного снегопада

В ЮАР минимум 49 человек погибли в результате сильных снегопадов и последующего наводнения. Непогода привела к масштабным разрушениям, местные жители сталкиваются с серьёзными последствиями стихии. Об этом сообщает Aljazeera.

Снегопад в Африке. Видео © X/ onlyafricafacts, sarcasm_scoop

В одной из провинций ЮАР произошла трагедия: из-за сильного наводнения школьный автобус с учениками был смыт потоком воды. Шесть старшеклассников погибли. Непогода также затронула соседнее Лесото, где наблюдаются схожие погодные условия, включая снегопады. Из-за разгула стихии на дорогах образовались многокилометровые пробки, в которых застряли сотни автомобилей, что значительно осложнило жизнь населения и работу спасательных служб.