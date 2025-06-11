Основатель культовой группы The Beach Boys умер в 82 года
В 82 года ушёл из жизни основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон
Брайан Уилсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ brianwilsonlive
Основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Сообщение о смерти музыканта опубликовала его семья на официальном сайте артиста.
«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. У нас сейчас нет слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, так как наша семья скорбит. Мы понимаем, что разделяем наше горе с миром», — написала семья.
The Beach Boys, основанная в 1961 году, является знаковой американской рок-группой, оказавшей значительное влияние на музыкальную индустрию. Их дискография насчитывает более 30 синглов, а общий объём продаж превышает 100 миллионов копий. В 1988 году группа была удостоена чести быть включенной в Зал славы рок-н-ролла, а в 2000 году Брайан Уилсон, один из основателей и ключевой автор песен, был принят в Зал славы сонграйтеров.
Ранее стало известно о смерти одного из основателей культовой российской группы «Аквариум» — Анатолия Гуницкого. Он скончался в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни после тяжёлой болезни. Гуницкий, известный также как Джордж, стоял у истоков коллектива, писал тексты и формировал стиль раннего ленинградского рока.