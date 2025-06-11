Основатель культовой группы The Beach Boys умер в 82 года

Основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Сообщение о смерти музыканта опубликовала его семья на официальном сайте артиста.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. У нас сейчас нет слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, так как наша семья скорбит. Мы понимаем, что разделяем наше горе с миром», — написала семья.

The Beach Boys, основанная в 1961 году, является знаковой американской рок-группой, оказавшей значительное влияние на музыкальную индустрию. Их дискография насчитывает более 30 синглов, а общий объём продаж превышает 100 миллионов копий. В 1988 году группа была удостоена чести быть включенной в Зал славы рок-н-ролла, а в 2000 году Брайан Уилсон, один из основателей и ключевой автор песен, был принят в Зал славы сонграйтеров.