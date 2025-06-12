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11 июня, 22:42

План «Ковёр» введён в Шереметьево и Внуково

Обложка © Unsplash / Alexander Nrjwolf

Обложка © Unsplash / Alexander Nrjwolf

Аэропорты Внуково и Шереметьево в Москве временно не принимают рейсы. О введённых ограничениях сообщили в Росавиации.

Приоритет для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб воздушных гаваней — обеспечение безопасности полётов.

В Калуге временно ограничили работу аэропорта
В Калуге временно ограничили работу аэропорта

Ранее Life.ru рассказывал, что за три часа вечером 11 июня над Россией ликвидировали 44 украинских беспилотника. Дроны атаковали Белгородскую и Брянскую области, а также Республику Крым. Кроме того, атаки зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях.

Артур Лапсаков
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