План «Ковёр» введён в Шереметьево и Внуково
Обложка © Unsplash / Alexander Nrjwolf
Аэропорты Внуково и Шереметьево в Москве временно не принимают рейсы. О введённых ограничениях сообщили в Росавиации.
Приоритет для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб воздушных гаваней — обеспечение безопасности полётов.
Ранее Life.ru рассказывал, что за три часа вечером 11 июня над Россией ликвидировали 44 украинских беспилотника. Дроны атаковали Белгородскую и Брянскую области, а также Республику Крым. Кроме того, атаки зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях.