ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 00:50

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Временные ограничения были отменены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

Напомним, ограничения были введены в Калуге после полуночи. До этого силы ПВО три часа отражали атаку украинских дронов в трёх регионах, уничтожив почти полсотни БПЛА.

Обложка © Unsplash / Kevin Woblick

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar