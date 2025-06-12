В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты
Временные ограничения были отменены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.
Напомним, ограничения были введены в Калуге после полуночи. До этого силы ПВО три часа отражали атаку украинских дронов в трёх регионах, уничтожив почти полсотни БПЛА.
Обложка © Unsplash / Kevin Woblick