Брюссель предложил запретить работу с двумя банками из Китая

Европейский союз рассматривает возможность включения двух китайских банков в санкционный список за участие в схемах, якобы позволяющих России обходить установленные торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту ограничительных мер, европейским финансовым структурам предлагается прекратить любые взаимодействия с двумя региональными банками, располагающимися рядом с российско-китайской границей. Названия организаций не разглашаются, поскольку решение ещё не вступило в силу.

В документах указано, что указанные учреждения предоставляли поддержку при проведении внешнеторговых операций и участвовали в обслуживании платежей, тем самым способствуя обходу ограничений. Отдельно отмечается участие этих банков в операциях с криптовалютными активами.

Официальный представитель Европейской комиссии отказался давать комментарии по содержанию документа.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил властям Китая санкциями, если те не будут оказывать военно-экономическую помощь Украине. По его мнению, ход мыслей «звучит логично», а предложение весьма обоснованное.