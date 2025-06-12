Брюссель предложил запретить работу с двумя банками из Китая
Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против двух банков Китая за торговлю с РФ
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Европейский союз рассматривает возможность включения двух китайских банков в санкционный список за участие в схемах, якобы позволяющих России обходить установленные торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно проекту ограничительных мер, европейским финансовым структурам предлагается прекратить любые взаимодействия с двумя региональными банками, располагающимися рядом с российско-китайской границей. Названия организаций не разглашаются, поскольку решение ещё не вступило в силу.
В документах указано, что указанные учреждения предоставляли поддержку при проведении внешнеторговых операций и участвовали в обслуживании платежей, тем самым способствуя обходу ограничений. Отдельно отмечается участие этих банков в операциях с криптовалютными активами.
Официальный представитель Европейской комиссии отказался давать комментарии по содержанию документа.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил властям Китая санкциями, если те не будут оказывать военно-экономическую помощь Украине. По его мнению, ход мыслей «звучит логично», а предложение весьма обоснованное.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.