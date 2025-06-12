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12 июня, 02:49

Брюссель предложил запретить работу с двумя банками из Китая

Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против двух банков Китая за торговлю с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Gathiaka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Gathiaka

Европейский союз рассматривает возможность включения двух китайских банков в санкционный список за участие в схемах, якобы позволяющих России обходить установленные торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту ограничительных мер, европейским финансовым структурам предлагается прекратить любые взаимодействия с двумя региональными банками, располагающимися рядом с российско-китайской границей. Названия организаций не разглашаются, поскольку решение ещё не вступило в силу.

В документах указано, что указанные учреждения предоставляли поддержку при проведении внешнеторговых операций и участвовали в обслуживании платежей, тем самым способствуя обходу ограничений. Отдельно отмечается участие этих банков в операциях с криптовалютными активами.

Официальный представитель Европейской комиссии отказался давать комментарии по содержанию документа.

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* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Тимур Хингеев
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