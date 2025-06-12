Горняк погиб под завалами обрушившегося рудника в Якутии, ещё одного спасли
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На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии завершилась спасательная операция после обрушения породы. В результате инцидента один горняк был извлечён из-под завала, а второй — обнаружен мёртвым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Саха (Якутия).
«Из-под завала извлечён пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ п. Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное. К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из-под завалов без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Работа рудника временно приостановлена для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии обрушилась порода на глубине 286 метров. Инцидент произошёл во время проведения очистных работ в подземных выработках. На момент происшествия в шахте находились 25 горняков.