Горняк погиб под завалами обрушившегося рудника в Якутии, ещё одного спасли

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии завершилась спасательная операция после обрушения породы. В результате инцидента один горняк был извлечён из-под завала, а второй — обнаружен мёртвым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Саха (Якутия).