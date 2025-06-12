Звезда сериала «Не родись красивой» похвасталась фигурой на отдыхе
44-летняя звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала фигуру в бикини
Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу «Не родись красивой», продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Звезда опубликовала в соцсетях фотографии с пляжного отдыха в Сочи.
Юлия Такшина на пляже. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliatakshina
«Как остановить мгновение...», — подписала пост артистка.
Пользователи соцсети восхитились фигурой и красотой знаменитости, оставив под её фотографией множество комплиментов: «Роскошная фигура», «Шикарная» и «Богиня».
А ранее певица Анна Семенович показала фигуру на отдыхе в крошечном бикини. Артистка похвасталась результатом своего похудения, надев чёрную модель бикини, а поверх набросив романтическое платье с деликатным принтом.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliatakshina