Звезда сериала «Не родись красивой» похвасталась фигурой на отдыхе

Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу «Не родись красивой», продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Звезда опубликовала в соцсетях фотографии с пляжного отдыха в Сочи.

Юлия Такшина на пляже. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliatakshina

«Как остановить мгновение...», — подписала пост артистка.

Пользователи соцсети восхитились фигурой и красотой знаменитости, оставив под её фотографией множество комплиментов: «Роскошная фигура», «Шикарная» и «Богиня».

