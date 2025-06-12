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12 июня, 05:55

Звезда сериала «Не родись красивой» похвасталась фигурой на отдыхе

44-летняя звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала фигуру в бикини

Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу «Не родись красивой», продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Звезда опубликовала в соцсетях фотографии с пляжного отдыха в Сочи.

Юлия Такшина на пляже. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliatakshina

Юлия Такшина на пляже. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliatakshina

«Как остановить мгновение...», — подписала пост артистка.

Пользователи соцсети восхитились фигурой и красотой знаменитости, оставив под её фотографией множество комплиментов: «Роскошная фигура», «Шикарная» и «Богиня».

Похудевшая до неузнаваемости звезда «Дома-2» похвасталась новой фигурой
Похудевшая до неузнаваемости звезда «Дома-2» похвасталась новой фигурой

А ранее певица Анна Семенович показала фигуру на отдыхе в крошечном бикини. Артистка похвасталась результатом своего похудения, надев чёрную модель бикини, а поверх набросив романтическое платье с деликатным принтом.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliatakshina

Мария Любицкая
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