В Польше задержали трёх человек, планировавших теракт по примеру Брейвика

Трое молодых людей были задержаны польскими спецслужбами в Ольштыне по подозрению в планировании теракта в общественном месте, аналогичному тому, что совершил норвежский террорист Андерс Брейвик в 2011-м. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский.

«Сотрудники представительства Агентства внутренней безопасности в Ольштыне задержали 19-летнего юношу, подозреваемого в планировании террористического акта. Это уже третий человек, которому предъявлены обвинения в рамках расследования, проводимого под надзором региональной прокуратуры Ольштына. Ранее в рамках этого дела полицейские задержали двух его сверстников», — написал Добжиньский в социальной сети X.

Следствие установило, что группа молодых людей изучала в Интернете тактику ведения боя в замкнутых пространствах, тренировалась на стрельбище и незаконно хранила взрывчатые вещества. По имеющейся информации, их мировоззрение формировалось под влиянием идеологии массовых убийц, таких как Андерс Брейвик. По данным RMF FM, злоумышленники планировали совершить нападение на одну из школ в Ольштыне, а также рассматривали возможность совершения теракта во время массового мероприятия.