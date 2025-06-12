Кухни регионов на вкус: VK вместе с авторами запустили проект «Гастрономические маршруты России»

VK представляет масштабный онлайн-проект «Гастрономические маршруты от авторов VK», объединивший более 400 лучших ресторанов России, представляющих местную кухню. С 12 июня в пяти городах — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Сочи — стартует фестиваль «Гастрономические маршруты России», где 80 шеф-поваров предложат гостям специальные меню, вдохновлённые путешествиями по стране и приготовленные из локальных продуктов.

Life.ru выступает информационным партнёром мероприятия, а также ведёт разработку особого меню в одном из ресторанов Москвы.

«Гастрономические маршруты России» — это не просто о еде. Это о культуре, идентичности, памяти, это история, рассказанная через вкус, тепло, акценты местных традиций. В каждом регионе — своя интонация, свой рецепт встречи с Родиной. Для нас, как для медиа, особенно важно быть частью этого движения: чтобы фиксировать, передавать и вдохновлять. Потому что гастрономия — это язык, на котором с нами говорит сама Россия. Марина Фещенко Главный редактор LIFE.ru

Гастрономические маршруты были разработаны командой экспертов в сфере кулинарии и медиа, включая известных шеф-поваров, телеведущих и фуд-блогеров, таких как Григорий Мосин, Макс Брандт, Катя Мускатина и Алиса Полунина. Их личный опыт и профессиональные знания легли в основу этих маршрутов.

The Carlton Lounge&Bar. Фото © Пресс-служба VK

Новая платформа VK «Гастрономические маршруты России» предлагает пользователям выбор из 406 ресторанов, прошедших строгий отбор. В процессе отбора учитывались рекомендации престижной премии WHERETOEAT, отзывы популярного проекта «По Ресторанам» и мнение гастрономических экспертов. Благодаря этому, платформа стала удобным инструментом для планирования гастрономических путешествий, позволяя отмечать посещенные места и создавать собственные маршруты.

Для поддержки гастрономических маршрутов запланирован фестиваль в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и Сочи. Горожане и туристы смогут открыть для себя новые вкусы и региональную культуру, ощутив себя гастрономическими путешественниками. На данный момент доступно 16 гастромаршрутов от ведущих обозревателей.

Фестиваль объединил кулинарных мастеров из 80 ведущих ресторанов страны, среди которых Магадан, #СибирьСибирь, Inner, INKI, Баран-Рапан, Морской, Red Wall, Fresco 2.0 и LEON. Шефы проявили невероятную креативность, создавая авторские блюда, вдохновлённые путешествиями по России. Каждое такое творение, задуманное из локальных продуктов и по оригинальным рецептам, призвано передать истинный колорит региона и города, где находится ресторан.

Морской в Сочи. Фото © Пресс-служба VK

Организатором онлайн-проекта «Гастрономические маршруты России» и одноимённого фестиваля стал Департамент контентных партнёрств VK при поддержке куратора «Первого гида» Михаила Шенштейна и гастрообозревателя Марии Лобановой, основателя премии WHERETOEAT Ирины Тиусониной и Фонда Росконгресс.

Фуд-комьюнити VK сегодня представляет более 13 тысяч активных авторов, а ежемесячная аудитория гастроблогеров превышает 33 миллиона пользователей. Мы объединяем на платформах ВКонтакте, Дзен и Одноклассники шеф-поваров, рестораторов, кулинаров, гастрообозревателей и блогеров, рестораны и бары, реализуем масштабные онлайн- и офлайн-проекты. Запуском онлайн-проекта с картой «Гастрономические маршруты России» хотим показать создателям фуд-контента и даже заядлым путешественникам, что изучать культуру страны через еду — это увлекательный вид туризма. Мария Воробьёва Директор Департамента контентных партнёрств VK