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Регион
12 июня, 15:00

Кадыров назвал Чечню первым регионом, где удалось искоренить терроризм

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан с Днём России в своём Telegram-канале. Он отметил, что Чечня стала первым регионом мира, окончательно победившим международный терроризм.

«Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надёжной опорой российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внёсшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — написал Кадыров.

Кадыров добавил, что Россия успешно решает задачи специальной военной операции, демонстрируя свою силу и превосходство в условиях беспрецедентного внешнего давления. Он подчеркнул, что основой устойчивости страны остаются сплочённость народа и курс президента Владимира Путина.

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Ранее Рамзан Кадыров присвоил звание почётного гражданина Чечни российскому предпринимателю Микаилу Гуцериеву. Глава республики отметил его вклад в восстановление региона, назвав Гуцериева преданным Отечеству человеком с большим сердцем, который всегда действует в интересах России.

Милена Скрипальщикова
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