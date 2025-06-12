Кадыров назвал Чечню первым регионом, где удалось искоренить терроризм
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан с Днём России в своём Telegram-канале. Он отметил, что Чечня стала первым регионом мира, окончательно победившим международный терроризм.
«Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надёжной опорой российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внёсшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — написал Кадыров.
Кадыров добавил, что Россия успешно решает задачи специальной военной операции, демонстрируя свою силу и превосходство в условиях беспрецедентного внешнего давления. Он подчеркнул, что основой устойчивости страны остаются сплочённость народа и курс президента Владимира Путина.
Ранее Рамзан Кадыров присвоил звание почётного гражданина Чечни российскому предпринимателю Микаилу Гуцериеву. Глава республики отметил его вклад в восстановление региона, назвав Гуцериева преданным Отечеству человеком с большим сердцем, который всегда действует в интересах России.