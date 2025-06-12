Кадыров назвал Чечню первым регионом, где удалось искоренить терроризм

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан с Днём России в своём Telegram-канале. Он отметил, что Чечня стала первым регионом мира, окончательно победившим международный терроризм.

«Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надёжной опорой российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внёсшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — написал Кадыров.

Кадыров добавил, что Россия успешно решает задачи специальной военной операции, демонстрируя свою силу и превосходство в условиях беспрецедентного внешнего давления. Он подчеркнул, что основой устойчивости страны остаются сплочённость народа и курс президента Владимира Путина.