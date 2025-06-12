В центральном парке Белгорода рабочие нашли человеческий череп

Нет сердца и мозга: Учёных повергла в шок находка в гробнице польского короля Августа Сильного

Нет сердца и мозга: Учёных повергла в шок находка в гробнице польского короля Августа Сильного

Ранее Life.ru сообщал, что на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области Украины археологи нашли братскую могилу с останками 42 человек, в том числе — десяти детей. Раскопки проводила совместная украинско-польская экспедиция.