Гагарина рассталась со Стасом Миковым и вышла в свет с новым мужчиной
Гагарина вышла в свет с новым концертным директором, который может быть её парой
Полина Гагарина. Обложка © Telegram / Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина посетила презентацию альбома Леонида Агутина в компании Сергея Сметанина, который недавно стал её концертным директором. Как сообщает kp.ru, пара демонстрировала неформальное общение, однако характер их отношений официально не раскрывается.
После такого публичного появления Гагариной с новым директором возобновились разговоры о прекращении её отношений со Станиславом Миковым. По информации от окружения танцора, романтическая связь между ними завершена, хотя он продолжает участвовать в концертной деятельности певицы. Собеседники из близкого круга Микова утверждают, что причиной разрыва могли стать различия в материальном положении. По их словам, Миков сосредоточился на других сферах — в частности, проводит занятия по йоге, медитации и фитнесу.
Ранее Сметанин работал концертным директором Верой Брежневой и теперь занял место Андрея Мухачёва, который прежде сотрудничал с Гагариной. Очевидцы говорят, что Сметанин и визуально соответствует типажу предыдущих партнёров артистки.
Ранее Полина Гагарина ответила на вопрос, пойдёт ли она в ЗАГС вновь. Певица дважды была замужем, имеет сына Андрея от первого брака и дочь Мию после второго.