Гагарина рассталась со Стасом Миковым и вышла в свет с новым мужчиной

Певица Полина Гагарина посетила презентацию альбома Леонида Агутина в компании Сергея Сметанина, который недавно стал её концертным директором. Как сообщает kp.ru, пара демонстрировала неформальное общение, однако характер их отношений официально не раскрывается.

После такого публичного появления Гагариной с новым директором возобновились разговоры о прекращении её отношений со Станиславом Миковым. По информации от окружения танцора, романтическая связь между ними завершена, хотя он продолжает участвовать в концертной деятельности певицы. Собеседники из близкого круга Микова утверждают, что причиной разрыва могли стать различия в материальном положении. По их словам, Миков сосредоточился на других сферах — в частности, проводит занятия по йоге, медитации и фитнесу.

Ранее Сметанин работал концертным директором Верой Брежневой и теперь занял место Андрея Мухачёва, который прежде сотрудничал с Гагариной. Очевидцы говорят, что Сметанин и визуально соответствует типажу предыдущих партнёров артистки.