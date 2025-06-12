Жена попавшего в психбольницу комика Позова объявила о разводе в день его 40-летия
Жена комика Позова в день его 40-летия объявила о разводе
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kate_pozova
Екатерина Позова, супруга участника шоу «Импровизация» Дмитрия Позова, подтвердила новости о разводе. В своём блоге она опубликовала трогательное поздравление Дмитрию с 40-летием, в котором поблагодарила его за совместно прожитые годы и пожелала счастья в будущем.
«Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив. Найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя», — написала Екатерина.
После публикации поклонники задали ей вопрос о статусе их отношений. Екатерина подтвердила, что больше не является официальной супругой артиста.
Ранее Дмитрий Позов рассказал, что проходил лечение в психиатрической клинике из-за тяжёлой депрессии. В соцсетях он объяснил, что причиной стало эмоциональное выгорание и жизненные сложности, при этом слухи о зависимости опроверг. После двухнедельного лечения артист был выписан, но продолжает реабилитацию.