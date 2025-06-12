Жена попавшего в психбольницу комика Позова объявила о разводе в день его 40-летия

Екатерина Позова, супруга участника шоу «Импровизация» Дмитрия Позова, подтвердила новости о разводе. В своём блоге она опубликовала трогательное поздравление Дмитрию с 40-летием, в котором поблагодарила его за совместно прожитые годы и пожелала счастья в будущем.

«Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив. Найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя», — написала Екатерина.