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12 июня, 12:37

Жена попавшего в психбольницу комика Позова объявила о разводе в день его 40-летия

Жена комика Позова в день его 40-летия объявила о разводе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kate_pozova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kate_pozova

Екатерина Позова, супруга участника шоу «Импровизация» Дмитрия Позова, подтвердила новости о разводе. В своём блоге она опубликовала трогательное поздравление Дмитрию с 40-летием, в котором поблагодарила его за совместно прожитые годы и пожелала счастья в будущем.

«Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив. Найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя»,написала Екатерина.

После публикации поклонники задали ей вопрос о статусе их отношений. Екатерина подтвердила, что больше не является официальной супругой артиста.

Самая красивая пара клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе
Самая красивая пара клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе

Ранее Дмитрий Позов рассказал, что проходил лечение в психиатрической клинике из-за тяжёлой депрессии. В соцсетях он объяснил, что причиной стало эмоциональное выгорание и жизненные сложности, при этом слухи о зависимости опроверг. После двухнедельного лечения артист был выписан, но продолжает реабилитацию.

Милена Скрипальщикова
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