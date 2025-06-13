Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали в аэропорту Бразилии за неуплату алиментов
Жо. Обложка © X / Jo7
Бывший нападающий московского ЦСКА Жо был задержан полицией в международном аэропорту Гуарульюс в Бразилии. Как сообщает издание Globo Esporte, арест связан с делом о неуплате алиментов.
По информации СМИ, футболиста задержали в момент, когда он собирался сесть на рейс. Это уже не первый случай, когда Жо попадает под арест по аналогичной причине. В одном из прошлых эпизодов он провёл сутки в участке, после чего был отпущен.
Жо известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА в период с 2006 по 2008 год. За это время он стал чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, внеся значительный вклад в успехи армейского клуба.
Ранее сообщалось, что разводы нередко сопровождаются конфликтами из-за имущества и трудностями с выплатами алиментов. Адвокат рекомендовал россиянам заранее защищать свои интересы через заключение брачного договора, особенно если у одного из супругов уже есть имущество до брака.