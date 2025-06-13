Россиянка смогла родить третьего ребёнка после пересадки печени

В Санкт-Петербурге зафиксирован уникальный для России случай: женщина, перенёсшая пересадку печени, благополучно родила третьего ребёнка. Беременность и роды прошли без осложнений, несмотря на необходимость приёма иммуносупрессивных препаратов. Сейчас мама и новорождённая дочь готовятся к выписке из больницы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Петербурженка с пересаженной печенью родила третьего ребёнка. Видео © tvspb.ru

Ольга с детства страдала от тяжелого заболевания печени. В 24 года ей потребовалась трансплантация. Однако это не помешало ей стать матерью: после рождения двоих детей она решилась на третью беременность. Девочку, появившуюся на свет путём кесарева сечения, назвали Варварой – в честь прабабушки.

Ключевую роль в этой истории сыграл хирург Дмитрий Гранов – 19 лет назад он провёл Ольге пересадку печени и с тех пор наблюдал за её здоровьем. Интересно, что в знак благодарности женщина назвала своего первого ребёнка в честь доктора.

«Уже имеется определённый опыт по ведению беременных женщин после трансплантации различных органов. Это и сердце, и почки, и печень. У нас уже 10 таких женщин. Нельзя сказать, что это сложно, есть особенности — нужно внимательно наблюдать за пациенткой», — отметил заведующий кафедрой радиологии и хирургических технологий ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, академик РАН Дмитрий Гранов.

Северная столица остается одним из ведущих регионов по количеству трансплантаций. Благодаря современному оборудованию и поддержке властей, в городе работают восемь медицинских центров, где проводятся такие операции. Губернатор Александр Беглов лично поздравил Ольгу с рождением дочери.