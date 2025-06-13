Россиянка смогла родить третьего ребёнка после пересадки печени
В Петербурге врачи помогли родить ребёнка женщине с пересаженной печенью
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В Санкт-Петербурге зафиксирован уникальный для России случай: женщина, перенёсшая пересадку печени, благополучно родила третьего ребёнка. Беременность и роды прошли без осложнений, несмотря на необходимость приёма иммуносупрессивных препаратов. Сейчас мама и новорождённая дочь готовятся к выписке из больницы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Петербурженка с пересаженной печенью родила третьего ребёнка. Видео © tvspb.ru
Ольга с детства страдала от тяжелого заболевания печени. В 24 года ей потребовалась трансплантация. Однако это не помешало ей стать матерью: после рождения двоих детей она решилась на третью беременность. Девочку, появившуюся на свет путём кесарева сечения, назвали Варварой – в честь прабабушки.
Ключевую роль в этой истории сыграл хирург Дмитрий Гранов – 19 лет назад он провёл Ольге пересадку печени и с тех пор наблюдал за её здоровьем. Интересно, что в знак благодарности женщина назвала своего первого ребёнка в честь доктора.
«Уже имеется определённый опыт по ведению беременных женщин после трансплантации различных органов. Это и сердце, и почки, и печень. У нас уже 10 таких женщин. Нельзя сказать, что это сложно, есть особенности — нужно внимательно наблюдать за пациенткой», — отметил заведующий кафедрой радиологии и хирургических технологий ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, академик РАН Дмитрий Гранов.
Северная столица остается одним из ведущих регионов по количеству трансплантаций. Благодаря современному оборудованию и поддержке властей, в городе работают восемь медицинских центров, где проводятся такие операции. Губернатор Александр Беглов лично поздравил Ольгу с рождением дочери.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Наро-Фоминске 42-летняя женщина смогла родить здорового ребёнка после двойной трансплантации органов. Пациентка с диабетом ранее перенесла тяжёлые осложнения, в том числе почечную недостаточность. Она прошла длительный курс гемодиализа, а затем операцию по пересадке почки и поджелудочной железы.