В Таганроге пьяная пенсионерка устроила себе вечеринку в отеле и утонула в бассейне
МВД: В Таганроге пенсионерка решила окунуться в бассейне и утонула
Пьяная пенсионерка утонула в бассейне. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В одном из парк-отелей Таганрога произошёл трагический инцидент: 9 июня в бассейне утонула 63-летняя женщина. Отдыхающие забили тревогу, когда заметили, что пенсионерка тонет, однако все попытки спасти россиянку были тщетны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По словам очевидцев, пенсионерка выпила немалое количество коктейлей в баре, а затем решила охладиться в бассейне. Когда россиянка оказалась в воде, то сразу стала тонуть. Отдыхающие вытащили женщину на сушу. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало купание в нетрезвом виде, что значительно увеличивает риск утопления.
На месте происшествия участковый опросил свидетелей и дочь погибшей. Полиция сейчас проводит расследование, чтобы выяснить точную причину смерти и проверить, соблюдались ли правила безопасности в парк-отеле.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии трагически погибли две туристки из Подмосковья. Инцидент произошёл на реке Фиагдон. По имеющейся информации, девушки потеряли контроль над квадроциклами и оказались в воде. Мощное течение не позволило им выбраться на берег.