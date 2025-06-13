В Таганроге пьяная пенсионерка устроила себе вечеринку в отеле и утонула в бассейне

В одном из парк-отелей Таганрога произошёл трагический инцидент: 9 июня в бассейне утонула 63-летняя женщина. Отдыхающие забили тревогу, когда заметили, что пенсионерка тонет, однако все попытки спасти россиянку были тщетны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По словам очевидцев, пенсионерка выпила немалое количество коктейлей в баре, а затем решила охладиться в бассейне. Когда россиянка оказалась в воде, то сразу стала тонуть. Отдыхающие вытащили женщину на сушу. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало купание в нетрезвом виде, что значительно увеличивает риск утопления.

На месте происшествия участковый опросил свидетелей и дочь погибшей. Полиция сейчас проводит расследование, чтобы выяснить точную причину смерти и проверить, соблюдались ли правила безопасности в парк-отеле.