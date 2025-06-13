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Регион
13 июня, 10:44

В Таганроге пьяная пенсионерка устроила себе вечеринку в отеле и утонула в бассейне

МВД: В Таганроге пенсионерка решила окунуться в бассейне и утонула

Пьяная пенсионерка утонула в бассейне. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пьяная пенсионерка утонула в бассейне. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В одном из парк-отелей Таганрога произошёл трагический инцидент: 9 июня в бассейне утонула 63-летняя женщина. Отдыхающие забили тревогу, когда заметили, что пенсионерка тонет, однако все попытки спасти россиянку были тщетны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По словам очевидцев, пенсионерка выпила немалое количество коктейлей в баре, а затем решила охладиться в бассейне. Когда россиянка оказалась в воде, то сразу стала тонуть. Отдыхающие вытащили женщину на сушу. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало купание в нетрезвом виде, что значительно увеличивает риск утопления.

На месте происшествия участковый опросил свидетелей и дочь погибшей. Полиция сейчас проводит расследование, чтобы выяснить точную причину смерти и проверить, соблюдались ли правила безопасности в парк-отеле.

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Ранее сообщалось, что в Северной Осетии трагически погибли две туристки из Подмосковья. Инцидент произошёл на реке Фиагдон. По имеющейся информации, девушки потеряли контроль над квадроциклами и оказались в воде. Мощное течение не позволило им выбраться на берег.

Алиса Хуссаин
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