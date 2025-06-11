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11 июня, 10:10

Дайвер утонул при погружении на озере Байкал

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Иркутской области дайвер утонул на озере Байкал. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в посёлке Листвянка. Тело обнаружили на поверхности воды ныряльщики из другой группы. Они подняли его на лодку и вызвали экстренные службы. На данный момент на месте находится скорая помощь.

На Байкале утонул дайвер. Видео © Telegram / Babr Mash

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К сожалению, подобные несчастные случаи нередки на Байкале. Так, зимой два конькобежца провалились под лёд в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. В это время поблизости оказались другие люди, одного из мужчин им удалось спасти, другой погиб.

Юлия Сафиулина
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