Дайвер утонул при погружении на озере Байкал

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в посёлке Листвянка. Тело обнаружили на поверхности воды ныряльщики из другой группы. Они подняли его на лодку и вызвали экстренные службы. На данный момент на месте находится скорая помощь.

К сожалению, подобные несчастные случаи нередки на Байкале. Так, зимой два конькобежца провалились под лёд в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. В это время поблизости оказались другие люди, одного из мужчин им удалось спасти, другой погиб.