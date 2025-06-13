Отец и мать погибли, спасая тонущую дочь на реке в Башкирии
Место смерти - река Ашкадар в Стерлитамаке. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
В Стерлитамаке, в реке Ашкадар, трагически погибла супружеская пара. Они утонули, успев вытолкнуть на берег свою 12-летнюю дочь, сообщила пресс-служба МЧС Башкортостана.
Место смерти - река Ашкадар в Стерлитамаке. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
«Девочку удалось спасти. Её родители погибли. Тело 49-летней женщины достали из воды», — говорится в сообщении.
Тело женщины удалось достать ещё вчера, а мужчину спасатели уже извлекли сегодня. Девочке оказана психологическая помощь, ведутся следственно-оперативные мероприятия.
Несколькими днями ранее аналогичная трагедия произошла в Индии. В реке Джамна утонули шесть двоюродных сестёр в возрасте от 10 до 18 лет. Одна из девочек зашла в воду слишком глубоко, и остальные бросились ей на помощь. Сильное течение унесло всех. Четырёх девушек нашли мёртвыми, ещё две скончались в больнице.