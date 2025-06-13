Отец и мать погибли, спасая тонущую дочь на реке в Башкирии

Несколькими днями ранее аналогичная трагедия произошла в Индии. В реке Джамна утонули шесть двоюродных сестёр в возрасте от 10 до 18 лет. Одна из девочек зашла в воду слишком глубоко, и остальные бросились ей на помощь. Сильное течение унесло всех. Четырёх девушек нашли мёртвыми, ещё две скончались в больнице.