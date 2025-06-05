В Индии пять девочек из одной семьи утонули, спасая сестрёнку

Шесть девочек в возрасте от 10 до 18 лет утонули в реке Джамна в Индии. Все они были двоюродными сестрами, сообщает The Times of India.

Трагедия произошла 3 июня. Одна из девочек зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть. Остальные попытались спасти ее, но их унесло сильным течением.

На место прибыли водолазы. Четырех сестер нашли мертвыми, еще две умерли в больнице.

По словам местных властей, участок реки, где произошло ЧП, не был предназначен для купания. Семьям погибших пообещана материальная помощь.