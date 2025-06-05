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5 июня, 08:19

В Индии пять девочек из одной семьи утонули, спасая сестрёнку

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Шесть девочек в возрасте от 10 до 18 лет утонули в реке Джамна в Индии. Все они были двоюродными сестрами, сообщает The Times of India.

Трагедия произошла 3 июня. Одна из девочек зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть. Остальные попытались спасти ее, но их унесло сильным течением.

На место прибыли водолазы. Четырех сестер нашли мертвыми, еще две умерли в больнице.

По словам местных властей, участок реки, где произошло ЧП, не был предназначен для купания. Семьям погибших пообещана материальная помощь.

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Ранее в Таиланде не умеющая плавать россиянка бросилась в море за тонущим сыном и чуть не погибла. На помощь подоспели местные жители на гидроцикле и спасли ребёнка.

Марина Фещенко
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