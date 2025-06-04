В Таиланде не умеющая плавать россиянка бросилась в море за тонущим сыном и чуть не погибла

В Таиланде российская туристка чуть не погибла, пытаясь спасти своего тонущего сына. Инцидент произошёл у побережья острова Ко Лан близ Паттайи, сообщает SHOT.

Туристку спасли. Видео © Telegram / SHOT

Во время купания двоих мальчиков, находившихся под присмотром взрослых, накрыло волной. Отцу одного из детей удалось вытащить его, но второй мальчик, Дима, начал уходить под воду. На помощь подоспели местные жители на гидроцикле и спасли ребёнка.

В то же время мать Димы, не умевшая плавать, бросилась в воду вслед за сыном и начала тонуть. Её также оперативно вытащили на берег тайцы и оказали первую помощь. Сейчас женщина и ее 10-летний сын находятся в реанимации в Паттайе, их состояние тяжёлое, врачи борются за их жизни.