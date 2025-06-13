Челябинский суд рассмотрит дело подростков, избивших мужчину за пачку сигарет
В Челябинский суд направлено дело двух подростков, помышлявших разбоем
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В Каслинском городском суде Челябинской области начнётся рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Свердловской области, обвиняемых в разбойном нападении. По версии следствия, нетрезвые несовершеннолетние напали на жителя и избили его из-за пачки сигарет.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 17-летних жителей Свердловской области, обвиняемых по ч. 2, ч. 4 ст. 162 (разбой, совершённый группой лиц по предварительном сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской области.
По данным следствия, двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения под предлогом попросить закурить остановили мужчину, после чего напали на него, избили и похитили пачку папирос. Вскоре они нашли другого потерпевшего, у которого отняли 30 тысяч рублей. Подозреваемых оперативно задержали. В ходе следствия они полностью возместили причинённый ущерб.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении подростков. В Невском районе семиклассница обратилась в полицию с заявлением. Девочка рассказала, что в квартире на улице Бабушкина 37-летний отчим избивает её и её знакомых. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире двоих восьмиклассников с телесными повреждениями.