Труп зверски избитой и голой девушки вытащили из Невы

Неподалеку от Дворцового моста из Невы достали тело человека. По имеющейся информации, его нашли без одежды в реке рядом с пирсом. Об этом сообщает портал 78.ru.

Труп неизвестной девушки вытащили из Невы. Фото © 78.ru

По уточнённым сведениям, 12 июня в 03:26 свидетель происшествия обратился в экстренные службы и сообщил о том, что в районе дома №6 по Адмиралтейской набережной, неподалеку от пришвартованного речного теплохода, в воде находится бездыханное тело. Прибывший на вызов полицейский наряд обнаружил останки неопознанной женщины, на вид погибшей около 20 лет. На теле погибшей обнаружены многочисленные травмы.

Тело было доставлено в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз, а также необходимых процедур по выяснению обстоятельств смерти.