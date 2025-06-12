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Регион
12 июня, 08:37

Труп зверски избитой и голой девушки вытащили из Невы

78.ru: В Санкт-Петербурге из Невы вытащили труп девушки без одежды

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Неподалеку от Дворцового моста из Невы достали тело человека. По имеющейся информации, его нашли без одежды в реке рядом с пирсом. Об этом сообщает портал 78.ru.

Труп неизвестной девушки вытащили из Невы. Фото © 78.ru

Труп неизвестной девушки вытащили из Невы. Фото © 78.ru

По уточнённым сведениям, 12 июня в 03:26 свидетель происшествия обратился в экстренные службы и сообщил о том, что в районе дома №6 по Адмиралтейской набережной, неподалеку от пришвартованного речного теплохода, в воде находится бездыханное тело. Прибывший на вызов полицейский наряд обнаружил останки неопознанной женщины, на вид погибшей около 20 лет. На теле погибшей обнаружены многочисленные травмы.

Тело было доставлено в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз, а также необходимых процедур по выяснению обстоятельств смерти.

Труп стрелка найден у постовой вышки в российском регионе
Труп стрелка найден у постовой вышки в российском регионе

Ранее спасатели обнаружили тело 45-летней женщины, погибшей в Приморье. Её унесло течением реки Постышевки, которую она пыталась перейти вброд после обильных осадков, значительно поднявших уровень воды.

Ольга Сливченко
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