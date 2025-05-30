Труп стрелка найден у постовой вышки в российском регионе

В Белогорском подразделении ведомственной охраны, входящем в структуру Федерального государственного предприятия по защите железнодорожной инфраструктуры, произошла трагедия. Работодатель сообщил, что 21 мая стрелок охраны был обнаружен мёртвым вблизи постовой вышки.

Обстоятельства инцидента выясняются. По информации Государственной инспекции труда Амурской области, специальная комиссия под руководством их представителя проводит тщательное расследование. После его завершения будут определены причины происшествия и лица, ответственные за возможные нарушения правил охраны труда.