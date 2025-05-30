Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 11:10

Труп стрелка найден у постовой вышки в российском регионе

Погибший стрелок найден рядом с наблюдательной вышкой в Амурской области

Погибший стрелок найден рядом с наблюдательной вышкой в Амурской области. Обложка © Государственная инспекция труда Амурской области

Погибший стрелок найден рядом с наблюдательной вышкой в Амурской области. Обложка © Государственная инспекция труда Амурской области

В Белогорском подразделении ведомственной охраны, входящем в структуру Федерального государственного предприятия по защите железнодорожной инфраструктуры, произошла трагедия. Работодатель сообщил, что 21 мая стрелок охраны был обнаружен мёртвым вблизи постовой вышки.

Обстоятельства инцидента выясняются. По информации Государственной инспекции труда Амурской области, специальная комиссия под руководством их представителя проводит тщательное расследование. После его завершения будут определены причины происшествия и лица, ответственные за возможные нарушения правил охраны труда.

МЧС раскрыло имена сотрудников, погибших при атаке в ЛНР
МЧС раскрыло имена сотрудников, погибших при атаке в ЛНР

Ранее в результате очередной террористической атаки со стороны ВСУ в приграничной зоне Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии. Инцидент произошёл 20 марта на дороге Графовка – Репяховка в Краснояружском районе.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar