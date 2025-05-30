Труп стрелка найден у постовой вышки в российском регионе
Погибший стрелок найден рядом с наблюдательной вышкой в Амурской области
Погибший стрелок найден рядом с наблюдательной вышкой в Амурской области. Обложка © Государственная инспекция труда Амурской области
В Белогорском подразделении ведомственной охраны, входящем в структуру Федерального государственного предприятия по защите железнодорожной инфраструктуры, произошла трагедия. Работодатель сообщил, что 21 мая стрелок охраны был обнаружен мёртвым вблизи постовой вышки.
Обстоятельства инцидента выясняются. По информации Государственной инспекции труда Амурской области, специальная комиссия под руководством их представителя проводит тщательное расследование. После его завершения будут определены причины происшествия и лица, ответственные за возможные нарушения правил охраны труда.
Ранее в результате очередной террористической атаки со стороны ВСУ в приграничной зоне Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии. Инцидент произошёл 20 марта на дороге Графовка – Репяховка в Краснояружском районе.