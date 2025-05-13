МЧС раскрыло имена сотрудников, погибших при атаке в ЛНР
МЧС РФ: Из-за атаки дрона в ЛНР погибли майор Пронько и старший сержант Савенко
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В результате повторной атаки украинского беспилотника на завод в Луганске погибли два сотрудника МЧС России — начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко. Они боролись с возгоранием, возникшим из-за прилёта БПЛА. В этот момент в здание прилетел ещё один дрон. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Когда огнеборцы приступили к тушению, произошёл повторный прилёт БПЛА самолётного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчёту двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, ещё тринадцать — на амбулаторном лечении», — рассказали в пресс-службе.
Майор Пронько отдал службе в МЧС 18 лет жизни и успел получить множество ведомственных наград. Он был отцом двоих детей. Старший сержант внутренней службы Савенко успел проработать всего 5 лет, но за это время стал настоящим профессионалом своего дела. Он помогал своей пожилой маме. В ведомстве выразили соболезнования близким погибших.
Кроме того, в результате украинской атаки ранены ещё два сотрудника. Их имена пока неизвестны. Напомним, что атака на завод в Луганске произошла утром. В него прилетело четыре ударных беспилотника. Менее чем через час ещё один дрон поразил ту же цель.