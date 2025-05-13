МЧС раскрыло имена сотрудников, погибших при атаке в ЛНР

В результате повторной атаки украинского беспилотника на завод в Луганске погибли два сотрудника МЧС России — начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко. Они боролись с возгоранием, возникшим из-за прилёта БПЛА. В этот момент в здание прилетел ещё один дрон. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Когда огнеборцы приступили к тушению, произошёл повторный прилёт БПЛА самолётного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчёту двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, ещё тринадцать — на амбулаторном лечении», — рассказали в пресс-службе.