Два сотрудника МЧС погибли при повторном ударе ВСУ по Луганску
Mash на Донбассе: Два сотрудника МЧС погибли, двое ранены при обстреле Луганска
Фото с места обстрела ВСУ в Луганске. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
Два спасателя МЧС трагически погибли, ещё двое получили ранения в результате повторного удара по Луганску. Об этом сообщает Mash на Донбассе, не уточнив деталей.
Об обстреле ЛНР стало известно ранее. Сообщалось, что утром четыре ударных беспилотника атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Менее чем через час ещё один дрон поразил ту же цель.