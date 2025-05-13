Два сотрудника МЧС погибли при повторном ударе ВСУ по Луганску

Два спасателя МЧС трагически погибли, ещё двое получили ранения в результате повторного удара по Луганску. Об этом сообщает Mash на Донбассе, не уточнив деталей.

Об обстреле ЛНР стало известно ранее. Сообщалось, что утром четыре ударных беспилотника атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Менее чем через час ещё один дрон поразил ту же цель.