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Регион
13 мая, 08:07

Два сотрудника МЧС погибли при повторном ударе ВСУ по Луганску

Mash на Донбассе: Два сотрудника МЧС погибли, двое ранены при обстреле Луганска

Фото с места обстрела ВСУ в Луганске. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Фото с места обстрела ВСУ в Луганске. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Два спасателя МЧС трагически погибли, ещё двое получили ранения в результате повторного удара по Луганску. Об этом сообщает Mash на Донбассе, не уточнив деталей.

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Об обстреле ЛНР стало известно ранее. Сообщалось, что утром четыре ударных беспилотника атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Менее чем через час ещё один дрон поразил ту же цель.

Оксана Попова
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