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13 мая, 07:26

Ударные дроны ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Правительство ЛНР: Четыре БПЛА атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Четыре БПЛА атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Четыре БПЛА атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Утром четыре ударных беспилотника атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, данные о пострадавших уточняются.

По информации правительства ЛНР, три БПЛА самолётного типа, принадлежащих ВСУ, рано утром нанесли удар по заводу, вызвав возгорание на производственной территории. Менее чем через час ещё один дрон поразил ту же цель.

В результате атаки пострадали гражданский транспорт и административное здание завода, а обломки беспилотника упали неподалёку от жилых домов.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России. Системы РЭБ успешно вывели из строя беспилотник, который упал на территории комбината «Каменский» около 5 утра.

Оксана Попова
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