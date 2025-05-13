Ударные дроны ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Утром четыре ударных беспилотника атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, данные о пострадавших уточняются.

По информации правительства ЛНР, три БПЛА самолётного типа, принадлежащих ВСУ, рано утром нанесли удар по заводу, вызвав возгорание на производственной территории. Менее чем через час ещё один дрон поразил ту же цель.

В результате атаки пострадали гражданский транспорт и административное здание завода, а обломки беспилотника упали неподалёку от жилых домов.