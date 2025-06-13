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13 июня, 14:07

Экспорт подскочил до рекорда: ЕС нарастил поставки пива и вина в Россию

ЕС в апреле на четверть увеличил экспорт пива и вина в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reanprayoon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reanprayoon

В апреле поставки пива и вина из стран Евросоюза в Россию заметно выросли, достигнув максимальных показателей за последние месяцы. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА «Новости».

За месяц европейские страны поставили в Россию 786 тысяч тонн пива — это на 25% больше, чем в марте, что стало рекордом с декабря прошлого года. Лидером среди поставщиков остаётся Чехия с экспортом на 2,14 миллиона евро. Германия и Литва занимают второе и третье места соответственно.

Вино также продемонстрировало рост: поставки выросли до 34,8 миллиона евро против 28,1 миллиона месяцем ранее. Основным экспортёром вина остается Италия, за ней следуют Испания и Германия.

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В ближайшее время в России стартуют продажи северокорейского пива Tumangang. Владивостокская компания «Восток-Энергия» получила эксклюзивные права на его импорт и дистрибуцию. Первая партия поступит в магазины Дальнего Востока уже в июне, а затем появится по всей стране.

Милена Скрипальщикова
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