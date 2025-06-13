Экспорт подскочил до рекорда: ЕС нарастил поставки пива и вина в Россию

В апреле поставки пива и вина из стран Евросоюза в Россию заметно выросли, достигнув максимальных показателей за последние месяцы. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА «Новости».

За месяц европейские страны поставили в Россию 786 тысяч тонн пива — это на 25% больше, чем в марте, что стало рекордом с декабря прошлого года. Лидером среди поставщиков остаётся Чехия с экспортом на 2,14 миллиона евро. Германия и Литва занимают второе и третье места соответственно.

Вино также продемонстрировало рост: поставки выросли до 34,8 миллиона евро против 28,1 миллиона месяцем ранее. Основным экспортёром вина остается Италия, за ней следуют Испания и Германия.