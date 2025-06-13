Президент Эстонии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Эстонии Алар Карис одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что вызвало широкий резонанс как внутри страны. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Оттавская конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступившая в силу 1 марта 1999 года, запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Эстония, следуя примеру Польши, Латвии и Литвы, приняла решение выйти из этого соглашения.