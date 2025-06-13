«Инфлюенсер Бога»: Умерший от лейкемии 15-летний подросток станет первым святым XXI века

Итальянский подросток Карло Акутис, скончавшийся от лейкемии, будет причислен к лику святых. CNN сообщает, что он станет первым святым, жившим в XXI веке. Папа Римский объявил, что церемония канонизации состоится 7 сентября 2025 года.

Карло Акутис умер в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии. Ещё при жизни он разработал веб-сайт, посвящённый документированию чудес. Благодаря этому, а также своей религиозности, он приобрёл известность среди молодых католиков, получив неофициальное прозвище «инфлюенсер Бога». Для канонизации, согласно католическим правилам, необходимо подтверждение двух чудес, совершенных по молитвам к кандидату. В случае с Акутисом, такими чудесами признаны исцеление бразильского мальчика с врождённым заболеванием и выздоровление девочки, получившей серьёзную травму головы.

Вместе с Акутисом в сентябре к лику святых будет причислён и Пьер Джорджо Фрассатти, умерший в 1925 году в возрасте 24 лет.