В Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Российский разведывательный самолёт Ил-20 якобы нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

«13 июня текущего года в 10:50 российский разведывательный самолёт Ил-20 нарушил наше воздушное пространство над Балтийским морем [и проник в него] на глубину 2 км», — говорится в заявлении.

На перехват были оперативно направлены британские истребители, которые базируются в Польше. Самолёты ВВС Великобритании идентифицировали российский Ил-20, после чего тот покинул воздушное пространство страны.