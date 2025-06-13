В Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем
В Польше заявили о якобы нарушении воздушного пространства российским Ил-20
Обложка © ТАСС / Максим Кузовков
Российский разведывательный самолёт Ил-20 якобы нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.
«13 июня текущего года в 10:50 российский разведывательный самолёт Ил-20 нарушил наше воздушное пространство над Балтийским морем [и проник в него] на глубину 2 км», — говорится в заявлении.
На перехват были оперативно направлены британские истребители, которые базируются в Польше. Самолёты ВВС Великобритании идентифицировали российский Ил-20, после чего тот покинул воздушное пространство страны.
Ранее, 25 апреля, польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны российским истребителем Балтийского флота. Самолёт якобы пересёк границу над польскими территориальными водами в Балтийском море. Отслеживание велось с помощью радиолокационных систем как польских вооружённых сил, так и Польского авиационного агентства.