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13 июня, 16:48

В Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

В Польше заявили о якобы нарушении воздушного пространства российским Ил-20

Обложка © ТАСС / Максим Кузовков

Обложка © ТАСС / Максим Кузовков

Российский разведывательный самолёт Ил-20 якобы нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

«13 июня текущего года в 10:50 российский разведывательный самолёт Ил-20 нарушил наше воздушное пространство над Балтийским морем [и проник в него] на глубину 2 км», — говорится в заявлении.

На перехват были оперативно направлены британские истребители, которые базируются в Польше. Самолёты ВВС Великобритании идентифицировали российский Ил-20, после чего тот покинул воздушное пространство страны.

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Ранее, 25 апреля, польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны российским истребителем Балтийского флота. Самолёт якобы пересёк границу над польскими территориальными водами в Балтийском море. Отслеживание велось с помощью радиолокационных систем как польских вооружённых сил, так и Польского авиационного агентства.

Милена Скрипальщикова
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