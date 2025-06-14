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Регион
14 июня, 04:33

За ночь над несколькими регионами России сбили 66 украинских дронов

МО РФ: Расчёты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 20:00 по московскому времени 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, 30 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 10 — над Белгородской, 8 — над Ставропольским краем, 6 — над Республикой Крым, один — над Самарской областью и 11 — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Однако опасность атаки в регионе сохраняется.

Беспилотник Армии России уничтожил миномёт ВСУ в Херсонской области
Беспилотник Армии России уничтожил миномёт ВСУ в Херсонской области

Сегодня ночью вражеский беспилотник пытался атаковать предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Антон Голыбин
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