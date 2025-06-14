Беспилотник Армии России уничтожил миномёт ВСУ в Херсонской области

Беспилотник 18-й общевойсковой Армии России, входящей в состав группировки «Днепр», ликвидировал 120-миллиметровый миномёт М120-15 «Молот» на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, миномёт находился в разрушенном здании одного из населённых пунктов и был замаскирован среди обломков. Его позиция была выявлена в ходе воздушной разведки с применением дронов.

После подтверждения цели было принято решение о её поражении с помощью FPV-дронов. Ударные аппараты поразили цель.