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14 июня, 03:24

Беспилотник Армии России уничтожил миномёт ВСУ в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Беспилотник 18-й общевойсковой Армии России, входящей в состав группировки «Днепр», ликвидировал 120-миллиметровый миномёт М120-15 «Молот» на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, миномёт находился в разрушенном здании одного из населённых пунктов и был замаскирован среди обломков. Его позиция была выявлена в ходе воздушной разведки с применением дронов.

После подтверждения цели было принято решение о её поражении с помощью FPV-дронов. Ударные аппараты поразили цель.

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А ранее российские военные провели операцию в подконтрольном ВСУ Херсоне, используя музыкальную колонку. Военнослужащие доставили её на место посредством дронов и включили гимн России. После завершения гимна «боец» вернулся тем же путём.

Тимур Хингеев
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