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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 июня, 18:03

БПЛА группировки «Днепр» транслировал гимн РФ в подконтрольном ВСУ Херсоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские военные провели необычную операцию — они доставили музыкальную колонку в подконтрольный Киеву Херсон и включили на ней гимн РФ. Операция была осуществлена расчётом FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники успешно доставили колонку на правый берег Днепра, где и была воспроизведена музыка. Дрон вёл видеозапись всего процесса, что позволило зафиксировать момент включения гимна. После успешного выполнения задания БПЛА вернулся обратно, завершив операцию без каких-либо инцидентов.

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Ранее Life.ru сообщал, что ещё три населённых пункта перешли под контроль российских сил в зоне СВО. Армия России освободила Коптево и Комар в ДНР и Яблоновку в Сумской области. Сделать это удалось в ходе наступательных действий.

Полина Никифорова
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