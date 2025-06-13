БПЛА группировки «Днепр» транслировал гимн РФ в подконтрольном ВСУ Херсоне

Российские военные провели необычную операцию — они доставили музыкальную колонку в подконтрольный Киеву Херсон и включили на ней гимн РФ. Операция была осуществлена расчётом FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники успешно доставили колонку на правый берег Днепра, где и была воспроизведена музыка. Дрон вёл видеозапись всего процесса, что позволило зафиксировать момент включения гимна. После успешного выполнения задания БПЛА вернулся обратно, завершив операцию без каких-либо инцидентов.