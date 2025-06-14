В Госдуме допустили отказ от обычных учебников в пользу электронных в будущем

Замена бумажных учебников на электронные сегодня невозможна по санитарным соображениям, подчеркнул зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя решение Министерства просвещения отказаться от перехода на электронные носители. Однако парламентарий не исключил, что в будущем данная реформа может произойти.

«Я не исключаю, что будут доступны новые технологии, с меньшей нагрузкой на глаза, которые впоследствии могут быть адаптированы и использованы как адекватная замена классическим учебникам», — отметил собеседник «Ридуса».