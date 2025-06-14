В Госдуме допустили отказ от обычных учебников в пользу электронных в будущем
Депутат Куринный: Замена бумажных учебников на электронные сегодня невозможна
Школьник за учебниками. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Замена бумажных учебников на электронные сегодня невозможна по санитарным соображениям, подчеркнул зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя решение Министерства просвещения отказаться от перехода на электронные носители. Однако парламентарий не исключил, что в будущем данная реформа может произойти.
«Я не исключаю, что будут доступны новые технологии, с меньшей нагрузкой на глаза, которые впоследствии могут быть адаптированы и использованы как адекватная замена классическим учебникам», — отметил собеседник «Ридуса».
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в течение трёх лет российские школы перейдут на единые государственные учебники по всем предметам. По его словам, педагогам предстоит пройти подготовку для работы по обновлённой программе.