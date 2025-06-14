Три человека пострадали при взрыве газа в автобусе в Кемерове

В Кемерове на улице Красноармейской в пассажирском автобусе произошёл взрыв газового баллона. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает местный СК.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. В компании-перевозчике АО «Кемеровская транспортная компания» заявили, что оборудование проходило все необходимые проверки. Точные причины происшествия выясняются.

«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.