В Подмосковье рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье
Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
На 45-м километре автодороги М-2 «Крым» на юге Московской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Чехов — Москва» и грузовика. По информации подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадали семь человек.
«По предварительным данным в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.
Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция
На месте столкновения продолжают работу сотрудники ГАИ, движение по Симферопольскому шоссе затруднено.
Ранее Life.ru писал о страшном ДТП, которое произошло в Нижегородской области. На трассе столкнулись три легковых автомобиля. В результате инцидента два человека скончались на месте, а ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.