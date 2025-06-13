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13 июня, 15:16

В Подмосковье рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие

Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

На 45-м километре автодороги М-2 «Крым» на юге Московской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Чехов — Москва» и грузовика. По информации подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадали семь человек.

«По предварительным данным в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

На месте столкновения продолжают работу сотрудники ГАИ, движение по Симферопольскому шоссе затруднено.

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Ольга Сливченко
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