В Подмосковье рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие

На 45-м километре автодороги М-2 «Крым» на юге Московской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Чехов — Москва» и грузовика. По информации подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадали семь человек.

«По предварительным данным в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

На месте столкновения продолжают работу сотрудники ГАИ, движение по Симферопольскому шоссе затруднено.