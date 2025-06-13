Двое детей и двое взрослых погибли в массовом ДТП под Самарой
Последствия ДТП в Самарской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области
В Самарской области в результате столкновения двух грузовиков и трёх легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок получил травмы. Об этом сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло в районе села Новозаборовский Сызранского района на 879-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись сразу пять автомобилей — грузовики Scania и Iveco, а также три легковые машины Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta.
«Погибли четыре человека, в том числе два ребёнка. Один ребёнок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.
Расследование обстоятельств аварии находится под контролем и.о. прокурора Геннадия Лебедева, который координирует работу правоохранительных органов и спасателей. Для организации движения сотрудники ГАИ ввели реверсивную схему. По результатам осмотра места происшествия будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).
Ранее страшное ДТП произошло в Чувашии. Там на огромной скорости столкнулись два легковых автомобиля, в результате погибли пять человек. А под Иркутском легковушка влетела в самодельный трактор. В результате жёсткого ДТП погибли шесть человек.