Двое детей и двое взрослых погибли в массовом ДТП под Самарой

В Самарской области в результате столкновения двух грузовиков и трёх легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё один ребёнок получил травмы. Об этом сообщает прокуратура региона.

ДТП произошло в районе села Новозаборовский Сызранского района на 879-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись сразу пять автомобилей — грузовики Scania и Iveco, а также три легковые машины Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta.

«Погибли четыре человека, в том числе два ребёнка. Один ребёнок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.