Пять населённых пунктов Запорожья остались без воды из-за аварии на насосной станции

Авария на насосной станции оставила без водоснабжения Днепрорудное и несколько окрестных сёл, в том числе Ульяновку, Видножино, Тополиное и Балки. Отключение коснулось 11 864 абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.