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Регион
14 июня, 12:13

Пять населённых пунктов Запорожья остались без воды из-за аварии на насосной станции

Балицкий: 11 864 человек остались без воды из-за аварии на станции в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArieStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArieStudio

Авария на насосной станции оставила без водоснабжения Днепрорудное и несколько окрестных сёл, в том числе Ульяновку, Видножино, Тополиное и Балки. Отключение коснулось 11 864 абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«Специалисты ГУП «Вода Запорожья» работают над скорейшим устранением аварии и восстановлением водоснабжения», — добавил глава региона.

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Ранее во всех районах Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Причиной тому стали удары ВСУ по региону. Ремонтные бригады активно работали над устранением повреждений, чтобы снова вернуть жителям электричество.

Ольга Сливченко
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