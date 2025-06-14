Пять населённых пунктов Запорожья остались без воды из-за аварии на насосной станции
Балицкий: 11 864 человек остались без воды из-за аварии на станции в Запорожье
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Авария на насосной станции оставила без водоснабжения Днепрорудное и несколько окрестных сёл, в том числе Ульяновку, Видножино, Тополиное и Балки. Отключение коснулось 11 864 абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
«Специалисты ГУП «Вода Запорожья» работают над скорейшим устранением аварии и восстановлением водоснабжения», — добавил глава региона.
Ранее во всех районах Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Причиной тому стали удары ВСУ по региону. Ремонтные бригады активно работали над устранением повреждений, чтобы снова вернуть жителям электричество.