По всей Запорожской области вновь отключилось электричество после удара ВСУ

В Запорожской области отсутствует электричество во всех районах, что связано с последними атаками ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он призвал жителей проявить терпение и заверил, что специалисты продолжают ремонтные работы.