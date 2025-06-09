По всей Запорожской области вновь отключилось электричество после удара ВСУ
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В Запорожской области отсутствует электричество во всех районах, что связано с последними атаками ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он призвал жителей проявить терпение и заверил, что специалисты продолжают ремонтные работы.
«Временное отключение электроэнергии на всей территории региона. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время, в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области», — говорится в тексте.
Напомним, несколько дней назад Запорожская область оказалась полностью обесточена в результате ударов ВСУ. Без света остались более 600 тысяч абонентов в 457 населённых пунктах. 8 июня удалось восстановить подачу электричества на большую часть территории региона. Однако сейчас вновь начались перебои.