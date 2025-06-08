Восемь населённых пунктов Запорожья остались без света после атаки ВСУ
Балицкий: Часть Запорожской области остаётся без света из-за обстрелов ВСУ
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В Запорожской области обстрелы со стороны украинских военных привели к перебоям с электричеством, без света остались восемь населённых пунктов, сейчас специалисты продолжают вести ремонтные работы. Об этом сообщил в телеграм-канале Евгений Балицкий.
«Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», — отметил чиновник.