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8 июня, 16:25

Восемь населённых пунктов Запорожья остались без света после атаки ВСУ

Балицкий: Часть Запорожской области остаётся без света из-за обстрелов ВСУ

Обложка © freepik / evening_tao

Обложка © freepik / evening_tao

В Запорожской области обстрелы со стороны украинских военных привели к перебоям с электричеством, без света остались восемь населённых пунктов, сейчас специалисты продолжают вести ремонтные работы. Об этом сообщил в телеграм-канале Евгений Балицкий.

«Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», — отметил чиновник.

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Напомним, несколько дней назад Запорожская область оказалась полностью обесточена в результате ударов ВСУ. Без света остались более 600 тысяч абонентов в 457 населённых пунктах. Специалисты смогли оперативно устранить последствия ударов и вернуть электричество жителям.

Татьяна Миссуми
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