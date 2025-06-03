Минэнерго РФ заявило о восстановлении электроснабжения на Запорожье и Херсонщине
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Российские энергетики полностью восстановили электроснабжение в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
«Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено. Для участия в аварийно-восстановительных работах были привлечены дополнительные бригады из соседних регионов», — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что продолжается координация работы энергетических компаний и региональных властей для обеспечения стабильного энергоснабжения в этих областях. Были приняты все необходимые меры для оперативного устранения последствий аварии и восстановления нормального функционирования энергосистемы.
Напомним, в Запорожской области после обстрелов ВСУ вышло из строя высоковольтное оборудование на северо-западе региона. Министерство энергетики оперативно взялось восстанавливать электроснабжение для местных жителей и сегодня днём их начали постепенно подключать к сети. Ударам подверглась и электростанция в Херсонской области, где начался крупный пожар, а электричество пропало у 100 тысяч жителей региона.