Минэнерго РФ заявило о восстановлении электроснабжения на Запорожье и Херсонщине

Российские энергетики полностью восстановили электроснабжение в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено. Для участия в аварийно-восстановительных работах были привлечены дополнительные бригады из соседних регионов», — отметили в ведомстве.