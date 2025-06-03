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Регион
3 июня, 13:16

Сидящих без света жителей Запорожья начали постепенно подключать к электросети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

В Запорожской области начали поэтапное подключение потребителей, оставшихся без света, к электросети. Работы ведутся на всех территориях региона и «не останавливаются ни на час». Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистемы. Подключение новых абонентов ведётся в непрерывном режиме», — написал он.

По словам Балицкого, полностью восстановить электроснабжение уже удалось в Бердянске, Мелитополе, а также Каменско-Днепровском, Куйбышевском и Михайловском муниципальных округах. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению.

В Запорожье более 600 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ
В Запорожье более 600 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в регионе в результате украинских ударов со стороны ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части. Минэнергетики начало сразу же искать резервные источники электроэнергии.

Наталья Афонина
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