Сидящих без света жителей Запорожья начали постепенно подключать к электросети

В Запорожской области начали поэтапное подключение потребителей, оставшихся без света, к электросети. Работы ведутся на всех территориях региона и «не останавливаются ни на час». Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистемы. Подключение новых абонентов ведётся в непрерывном режиме», — написал он.

По словам Балицкого, полностью восстановить электроснабжение уже удалось в Бердянске, Мелитополе, а также Каменско-Днепровском, Куйбышевском и Михайловском муниципальных округах. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению.