В Запорожье более 600 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о тяжёлой ситуации с электроснабжением в регионе после массированной атаки украинских беспилотников на энергетические объекты. В результате обстрелов без света остались 457 населённых пунктов, что затронуло более 600 тысяч абонентов.

На оперативном совещании Балицкий отметил, что в настоящее время на месте работают энергетики и сотрудники МЧС России. Все возгорания ликвидированы, а бригады ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» уже приступили к восстановительным работам. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, а генераторы обеспечивают работу водоснабжения и критической инфраструктуры.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и обращаться только к официальным источникам информации. Он заверил, что в Запорожской области есть все необходимые силы и средства для быстрого решения возникшей проблемы.

«Понимаю, что трудности, вызванные атакой укронацистского режима, будут ощущаться некоторое время, но все задачи, стоящие перед областью, будут выполнены», – подчеркнул Балицкий.