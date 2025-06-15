Ближневосточный перформанс: когда все стреляют, но побеждает только хаос Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, зачем Биби Нетаньяху устроил перманентную войну и почему "Пэтриоты" бегут с Украины. 15 июня, 09:14 Израиль и Иран вышли на новый виток противостояния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp

На этой неделе в информационном пространстве на все шекели выступил Израиль. В момент когда уже почти было заключено новое соглашение по ядерной программе Ирана, он устроил кровавую провокацию с убийствами иранских военных и учёных-ядерщиков.

Нужно понимать, что новое соглашение было гораздо выгоднее Израилю, чем прежний Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Потому что включало в себя все пункты из предыдущего, планировалось бессрочным (в отличие от СВПД, который заключался на определённый срок и нуждался в периодическом продлении) и вдобавок его соблюдение должна была гарантировать Российская Федерация.

Но Биби Нетаньяху не нужна безопасность Израиля и стабильность в регионе. Биби нужна перманентная война, чтобы он мог перманентно оставаться при власти (сменяемость власти? не, не слышал) и перманентно мутить свои коррупционные схемы.

Поэтому он устроил массивную, неспровоцированную и агрессивную атаку на Иран, а сам сбежал в Грецию, чтобы случайно обраткой не зацепило. Разжигатели войн на службе у британских кукловодов (или куколдоводов) — они всегда такие.

Иранская обратка была сработана тоже красиво. Сначала несколько сотен «шахедов» истощили запасы противоракет «Железного купола», а потом ударила баллистика, которую уже нечем было перехватывать. Поражён широкий спектр целей, начиная от военных баз и складов и заканчивая ядерными объектами Израиля и зданием его Министерства обороны.

Вообще, все эти «обезглавливающие» удары со стороны Израиля и Запада — та ещё глупость. Зачастую бывают ситуации, что от этого им может стать только хуже. Как писал в одной из частей «Стальной Крысы» Гарри Гаррисон, «инопланетяне уничтожили наше военное командование, в результате чего боеготовность армии выросла в четыре раза».

Израиль и Иран обменялись серией ударов. Фото © ТАСС / Ilia Yefimovich

В данном случае, как сообщается, удары убили в основном именно тех учёных и военных, которые выступали за отказ от создания ядерного оружия и пытались найти компромисс с Израилем. Скорее всего, их замена (которая неизбежно произойдёт, если уже не произошла) будет гораздо более воинственной.

Интересным для нас последствием этой атаки является то, что министр обороны США Хегсет заявил, что они выводят оставшиеся на Украине системы «Пэтриот» (те немногие, которые наши ещё не успели уничтожить) и перебрасывают их на Ближний Восток, чтобы прикрывать свои базы.

Во-первых, как неоднократно и говорилось, любой конфликт вокруг Израиля означает прекращение поставок на Украину. Их и так уже давно не было со стороны США, но теперь не будет и подавно.

Во-вторых, это то самое имперское сверхрастяжение (overstretching), которое неизбежно происходит со всеми экспансионистскими империями: у них просто нет запасов, они могут только забирать откуда-то и перебрасывать в другое место, ослабляя другие направления.

Британцы тоже заявили, что они перебросят для защиты Израиля несколько эскадрилий своих самолётов. Чем больше их там собьют, тем меньше у Стармера будет воинственности.

Ах, да! Они ещё обещали послать туда флот. Все восемь кораблей? Хуситы замерли в нетерпении...

Тут ещё нужно, чтобы в определённый момент Китай начал возвращение Тайваня на родину. Чтобы они уже надёжно порвались в шпагате.

В общем, прошедшая неделя в очередной раз показала отсутствие нормального планирования, плохую скоординированность и чрезвычайно слабые резервы того, что в учебники истории войдёт как «Западная коалиция». В длинной глобальной войне под названием «Гонка за утраченной гегемонией».

Авторы Александр Роджерс